Vedenjakelun pitäisi palautua kello 10 mennessä.
Sörnäisten rantatiellä tapahtui maanantaiaamusta vesijohtovuoto, tiedottaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).
Hieman ennen aamukahdeksaa vuoto oli saatu eristettyä. HSY arvioi, että vedenjakelu saadaan palautettua alueella kello 10 mennessä.
Tältä tulva näytti noin puolikymmenen aikaa aamulla.MTV / TIIA PALMÉN
Korjauksen jälkeen hanasta tuleva vesi voi olla rusehtavaa, mutta kirkastuu, kunhan vettä juoksuttaa hieman pidempään, HSY tiedottaa.
Sörnäisten rantatie on vilkasliikenteinen väylä ja solmukohta Helsingin keskustaan, Kalasataman alueelle sekä Itäkeskuksen suuntaan.