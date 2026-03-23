Real Madrid oli etevämpi La Ligan sunnuntai-illan paikalliskamppailussa Atletico Madridia vastaan ja voitti ottelun 3–2. Pelin tähti oli Vinicius Junior, joka viimeisteli kahdesti Atleticon verkkoon.
Vierasjoukkue Atletico aloitti maalinteon ja meni tauolle johdossa. Toisen jakson alussa Real osui kahdesti peräkkäin. Ensimmäisenä asialla oli Vinicius Junior, joka viimeisteli rangaistuspotkusta. Hetkeä myöhemmin Federico Valverde vei joukkueen 2–1-johtoon.
Atletico tuli vielä tasoihin Nahuel Molinan osumalla. Voiton Realille varmisti kuitenkin Vinicius illan toisella maalillaan.
Ottelun puhuttavin tilanne nähtiin 77. minuutilla, kun Atletico-hyökkääjä Alex Baena kuljetti palloa ja Realin Valverde taklasi häntä takaapäin. Vain kuusi minuuttia ennen tätä kentälle tullut Baena jäi maahan makaamaan tuskaisen näköisenä.
Valverde sai tempustaan harvinaisen suoran punaisen kortin ja lensi pihalle. Hän on pelikiellossa seuraavassa liigaottelussa.
