NHL-jääkiekkoliigan sivustolla pitkään vaikuttanut, NHL-seura Minnesota Wildin toiminnoista raportoinut toimittaja Jessi Pierce kuoli lauantaina kotinsa tulipalossa, kertoi liiga.

Jessi Piercen, 37, ohella tulipalossa kuolivat hänen kolme lastaan.

– NHL:n koko kiekkoperhe välittää rukouksensa ja syvimmät osanottonsa Piercen perheelle Jessi Piercen ja hänen kolmen nuoren lapsensa poismenon johdosta. Jessi rakasti peliämme ja oli arvostettu osa NHL.comin tiimiä vuosikymmenen ajan. Kaipaus on aivan valtava, liiga kirjoitti.

Minnesota Wild välitti myös osanottonsa.

– Seuraorganisaatiossamme sydämet ovat murtuneet tämän traagisen menetyksen johdosta. Jessi oli kiltti, myötätuntoinen ihminen, joka välitti syvästi niin perheestään kuin ihmisistä ympärillään. Hän oli lajiin sitoutunut jääkiekon lähettiläs, seura kirjoitti.