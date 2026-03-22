Tampa Bay Lightningin venäläishyökkääjä Nikita Kutsherov on ollut viime viikkoina valtaisassa pistevireessä jääkiekon NHL:ssä. Viime yönä hän teki Edmonton Oilersia vastaan historiallisen pisteen alivoimalla.

Kutsherov mätti Suomen aikaa sunnuntaiaamuna tehopisteet 2+2, kun Tampa Bay kaatoi Edmontonin 5–2. Samalla Kutsherov nousi NHL:n pistepörssin kärkeen ohi Edmontonin Connor McDavidin ja Colorado Avalanchen Nathan MacKinnonin.

Laitahyökkääjä Kutsherov on tehnyt tällä kaudella 64 ottelussa 118 tehopistettä (40+78). McDavidin lukema on 116 ja MacKinnonilla 114. Tämän vuoden puolella Kutsherov on tehnyt 29 ottelussa 67 tehopistettä. McDavid on tehnyt samassa jaksossa 21 tehopistettä vähemmän. Kahdeksassa viime ottelussaan Kutsherov on takonut peräti 22 tehopistettä.

Edmonton-ottelu oli Kutsheroville ainutlaatuinen tapahtuma, sillä hän teki toisessa erässä 3–1-maalin alivoimalla ja kirjasi samalla vuonna 2013 alkaneen NHL-uransa ensimmäisen alivoimapisteen.

Kutsherov ehti tehtailla NHL:n runkosarjassa peräti 1 110 tehopistettä ennen ensimmäistä alivoimapistettään, mikä on NHL-historian ylivoimaisesti suurin lukema. Edellinen ennätysmies oli Tampa Bayn ex-kapteeni Dave Andreychuk, joka teki 849 tehopistettä ennen ensimmäistä alivoimapistettään joulukuussa 1993.

Kutsherovin tapauksessa alivoimapisteiden vähyyttä selittää se, ettei häntä juuri nähdä kaukalossa alivoimalla. Uran 1 019 NHL-ottelussa runkosarja ja pudotuspelit yhteen laskettuna hän on Quanthockey-sivuston mukaan pelannut alivoimaa keskimäärin sekunnin ottelua kohden eli 13 vuoden mittaisella uralla kaikkiaan noin 17 minuuttia.