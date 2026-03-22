Aleksandr Ovetshkinista tuli historian toinen 1 000 NHL-maaliin yltänyt jääkiekkoilija.
Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin teki NHL-uransa 1 000. maalin sunnuntaina Colorado Avalanchea vastaan.
Capitalsin 40-vuotias venäläiskapteeni lämäsi 2–2-tasoituksen kolmannessa erässä ylivoimalla b-pisteen kupeesta.
Colorado voitti pelin lopulta jatkoajalla Brock Nelsonin ratkaisumaalilla 3–2.
Ovetshkin on tehnyt NHL-urallaan nyt kaikkiaan 923 maalia runkosarjassa ja 77 pudotuspeleissä. Tällä sesongilla konkari on osunut 71 runkosarjapelissä 26 kertaa.
Ovetshkinin lisäksi tuhanteen NHL-maaliin on yltänyt vain Wayne Gretzky. Kanadalaislegenda viimeisteli urallaan yhteensä 1 016 NHL-osumaa: 894 runkosarjassa ja 122 pudotuspeleissä.