Tähtipelaajat ja heiluttivat jälleen tahtipuikkoa ja juonivat Ruotsin nurin.

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– Meidän olisi pitänyt olla täydellisiä. Ja ollakseni brutaalin rehellinen, vaikka olisimmekin olleet täydellisiä, en ole varma, olisiko sekään ollut tarpeeksi, koska vastustaja oli niin hyvä, Potter toteaa Reutersin mukaan.

– Kun katsoo Ranskan pelaajien uria ja ansioluetteloita, ja vertaat niitä meidän vastaaviin – me olemme vielä nuori ja kehittyvä joukkue, jolla on toivottavasti valoisa tulevaisuus edessä, Potter jatkaa.

Ruotsi lähti otteluun selkeänä altavastaajana. Joukkue onnistui pitämään Ranskan supertähdet nollilla 44 minuuttia, mutta nolla murtui juuri ennen taukoa. Tämän jälkeen Ranska meni menojaan.

– Tiesimme, että meillä oli vaikea tehtävä päihittää Ranska, mutta tämä on syvältä siitä huolimatta. Olen silti ylpeä pelaajista, ja siitä, kuinka pelasimme tässä turnauksessa, kapteeni Victor Lindelöf sanoo.

– Me taistelimme ja annoimme kaikkemme. Puolustimme hyvin avausjaksolla. Hieman parempana päivänä olisimme voineet pitää maalin puhtaana ja luoda maalipaikkoja. Tietystikin he ansaitsivat voiton, mutta me annoimme kaikkemme, tähtihyökkääjä Viktor Gyökeres perkaa.