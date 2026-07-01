Ruotsin päävalmentaja Graham Potter antoi tunnustusta Ranskalle 0–3-tappioon päättyneen MM-jatkopelin jälkeen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Turnauksen suurimpien voittajasuosikkien joukkoon lukeutuva Ranska ei jättänyt Ruotsille mahdollisuuksia, vaan marssi tylysti keltapaitojen yli 3–0-voitolla.
Tähtipelaajat ja heiluttivat jälleen tahtipuikkoa ja juonivat Ruotsin nurin.