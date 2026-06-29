Jussi Ahokas uskoo juuri nyt, että polku NHL:ään kulkee AHL:n kautta. Farmiliigassa saattaa eteen tulla tilanne, jossa suomalaisen on ainakin hetkellisesti tingittävä omista toimintatavoistaan.

– Varmasti se seuraava steppi on AHL:n puolelle. Siitä mennään taas eteenpäin.

Näin Ahokas tuumailee kotimaisemissaan Espoossa. Suomalainen on tällä hetkellä suorastaan valtavassa nosteessa. OHL-seura Kitchener Rangers on piiskattu hiljattain tuplamestariksi.

Nyt Ahokkaan nimi pyörii entistä tummemmalla musteella myös NHL-puheissa. Luvassa on hänen näkemyksensä mukaan siis kuitenkin todennäköisesti ensin välietappi AHL:ssä.

– Kuukauden tai puolentoista sisään olen itsekin paljon fiksumpi, että missä sitä valmennetaan. Mihinkään ei ole kiire. Vuosi on vielä Kitcheneriin sopimusta, hän sanoo.

AHL:ssä useimmat organisaatiot keskittyvät kasvattamaan tulevaisuuden NHL-pelaajia. Ahokkaan eteen voi tulla tilanne, jossa hän joutuu toteuttamaan omien vahvuuksiensa sijaan NHL-organisaation pitkää peliä.

– Tietyissä organisaatioissa tulee käskykin, että näitä pelaajia on pakko peluuttaa, että niitä viedään eteenpäin tietyissä rooleissa.

– Osa seuroista taas haluaa, että pelataan identtisesti NHL-joukkueen kanssa, että on helppo hypätä ylöspäin. Jos itse menee päävalmentajaksi, niin haluaisin toki, että saisi valmentaa omaa tapaa.

Jussi Ahokas voitti päättynellä kaudella kaksi kannua.

Ahokkaan kohdalla on puhuttu myös paljon mahdollisesta NHL-apuvalmentajakomennuksesta. Kivikovat näytötkään eivät hänestä yksin välttämättä kuitenkaan riitä.

– Pitää olla hyvät suhteet ja tuntea se päävalmentaja, että on joku aiempi side. Päävalmentajat haluavat tiimeihinsä oikeanlaisia tyyppejä, joihin he luottavat.