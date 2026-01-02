Sebastian Aho oli ilmiliekeissä, kun hänen edustamansa Carolina Hurricanes koki 5–7-tappion Montreal Canadiensille.
Carolinan ottelu alkoi tahmeasti. Montrealin Oliver Kapanen vei kauden 12. osumallaan Montrealin jo 2–0-johtoon vain neljän minuutin pelin jälkeen.
Maalinsa myötä hienoa kautta pelaava Kapanen nousi taas takaisin tulokkaiden maalipörssin jaetulle kärkisijalle yhdessä Anaheim Ducksin Beckett Sennecken kanssa.
Aho aloitti oman pistetehtailunsa avauserässä. Suomalaistähti takoi pöytään tehot 1+2 ja tauolle marssittiin Carolinan 3–2-johdossa.
Toisen erän alkajaisiksi Aleksandr Nikishin vei Ahon esityöstä Carolinan kahden maalin karkumatkalle, mutta tämän jälkeen Montreal käänsi ottelun itselleen.
Aho kruunasi päätöserässä vielä viiden pisteen (2+3) tehoiltansa iskemällä 5–6-kavennuksen. Lane Hutson naulasi kuitenkin loppulukemat 7–5 vielä tyhjiin.
Aho on tehnyt tällä kaudella nyt 40 tehopistettä 40 ottelussa. Hän on ylivoimaisesti joukkueensa paras pistemies.
Carolina jatkaa itäisessä konferenssissa kolmantena. Samaisen konferenssin neljäntenä oleva Montreal nousi voittonsa myötä pisteen päähän Carolinasta.