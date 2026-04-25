Myös suurin oppositiopuolue SDP valmistelee välikysymystä hallituksen epäonnistuttua kääntämään talouden suunnan.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ilmoitti tänään puoluevaltuuston kokouksessa, että SDP ryhtyy valmistelemaan välikysymystä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Puolueen mukaan hallitus on epäonnistumassa keskeisissä tavoitteissaan.
– Kun valtiovarainministeri (Riikka) Purra itse myöntää, ettei hallitus onnistu tavoitteissaan, se ei ole enää mielipidekysymys, SDP:n puheenjohtaja Lindtman totesi.
Puolue julkaisi samalla uuden poliittisen ohjelmansa, joka ulottuu vuoteen 2035. SDP:n mukaan tavoitteena on, että Suomi olisi tuolloin maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio.
SDP:n mielestä hallitus on kehysriihessä luopunut talouslinjansa korjaamisesta ja keskittynyt veronkevennyksiin. Lindtmanin mukaan päätösten lasku kohdistuu muun muassa julkiseen terveydenhuoltoon sekä heikoimmassa asemassa oleviin.
– Siksi kutsumme oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen. Sillä yksi asia on varma: Suomi ansaitsee parempaa, sanoo Lindtman.
– Tavoitteena on kaataa tämä epäonnistunut hallitus.