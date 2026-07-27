Mustikkapiirakka on kesän varma hitti. Tämän piirakan valmistat helposti vaikka mökillä.

Metsät ovat parhaillaan täynnä mustikkaa, ja moni mustikassa käynyt onkin saanut metsän herkkua ämpäriinsä litrakaupalla.

Mustikka sopii moneen jälkiruokaan, mutta kenties yksi klassisimmista mustikkaherkuista on mustikkapiirakka.

Huomenta Suomen aamussa valmistettiin mustikkarahkapiirakkaa suositun leivontavaikuttaja KakkuKatrin eli Katri Ratia-Mattisen opastamana.

Tällä ohjeella piirakka valmistuu ilman sähkövatkainta eli vaikka kätevästi mökillä.

– Se on kiva, ettei tarvitse olla kauheasti olla välineitä siellä ja pärjää hyvin vähälläkin, Ratia-Mattinen huomauttaa.

Valmistaminen vie vain 10 minuuttia – sitten uuniin

Piirakan pohjan ainekset sekoitetaan kulhossa kahdessa osassa: ensin sulatettu voi, sokeri ja kananmuna, jonka jälkeen joukkoon lisätään keskenään sekoitetut kuivat ainekset.

– Tämä on superhelppo, Ratia-Mattinen kertoo.

Jos mökiltä ei löydy piirakkavuokaa, irtopohjainen kakkuvuoka sopii tarkoitukseen yhtä hyvin.