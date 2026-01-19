Babacar Fati siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan SJK:sta Skotlannin pääsarjaan. Fatin uusi seura on Livingston.
Skotlantilaisseura saa SJK:n 25-vuotiaasta avainpelaajasta kelpo vahvistuksen takalinjoilleen. Fati nousi Seinäjoen Jalkapallokerhon riveissä Veikkausliigan eliittipuolustajien joukkoon väkevillä peliesityksillään. Vasen laitapuolustaja kehittyi seurassa isoin harppauksien viime kausina.
Seinäjokelaisseura saa Fatista siirtokorvauksen. Hänen sopimuksensa olisi ollut voimassa vielä kuluvan vuoden loppuun saakka. Livingston on tällä hetkellä sarjataulukossa viimeisellä sijalla.