Santtu Tahvanainen teki sunnuntaina unelmastaan totta ja keilasi Helsingissä vuotuisen Ballmaster-turnauksen voittajaksi.
Tahvanainen kukisti Talissa pelatussa Ballmaster-finaalissa Rami Mukkulan selvin lukemin 204–170.
Tahvanainen on niittänyt viime vuosina menestystä Yhdysvaltojen PBA-ammattilaiskiertueella.
– En osaa sanoa, voiko tätä voittoa laittaa PBA-titteleiden yli tai alle, niin hieno omanlaisensa turnaus tämä on. Ballmaster Openilla on niin pitkät perinteet. Mahtavalta tuntuu, Tahvanainen kertoi Keilailuliiton tiedotteessa.
Hän pudotti välierissä viime vuoden Ballmaster-mestarin Jarno Lahden 222–202. Mukkula kukisti välierissä Linus Boströmin tiukassa väännössä 216–211.
Tämän vuoden turnaukseen osallistui vajaat 500 keilaajaa yli 20:sta eri maasta.