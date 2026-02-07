Hongkongissa pelattavassa snookerin World Grand Prix -turnauksessa tehtiin historiaa.
Turnauksen kaikki neljä välieriin edennyttä pelaajaa ovat kiinalaisia. Vastaavaa ei koskaan aiemmin ole tapahtunut ammattilaiskiertueen rankingturnauksessa.
BBC:n mukaan rankingturnauksia on pelattu vuodesta 1974 lähtien nyt 455.
Ensimmäisessä välierässä Zhang Anda voitti jo Zhou Yuelongin 6–5 ja eteni neljättä kertaa urallaan rankingturnauksen finaaliin.
Parhaillaan käynnissä olevassa toisessa välierässä kohtaavat hallitseva maailmanmestari Zhao Xintong ja Xiao Guodong.
Välierien vahva kiinalaismiehitys kuvaa hyvin lajissa viima vuosina tapahtunutta kehitystä. Kiinalaispelaajat ovat vyöryneet joukolla kohti maailman kärkeä, ja Zhaosta tuli viime keväänä historian ensimmäinen kiinalainen maailmanmestari.