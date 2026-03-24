Taapero pelastui lähes varmalta kuolemalta poliisin nopean toiminnan ansiosta.

Kolmevuotias poika oli jäädä tavarajunan alle Argentiinan Cordobassa. Poliisi onnistui kuitenkin pelastamaan lapsen. Asiasta uutisoi ENEX.

Videolta voi nähdä, kuinka poliisi juoksee junaradan reunaa pitkin ja repäisee pojan pois raiteilta viime hetkellä junankuljettajan soittaessa torvea. Osuma oli noin sekunnin päässä.

Paikallisen Telefe-uutiskanavan raportti näyttää, että poika voi hyvin ja on perheensä kanssa.

