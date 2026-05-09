Sankarirehtorin toiminta saattoi pelastaa lukuisia ihmishenkiä. Katso video tapahtumasta yltä.
Oklahoman osavaltiossa Yhdysvalloissa työskentelevä rehtori Kirk Moore, 60, taklasi ampujan maahan huhtikuussa Pauls Valleyn lukiossa.
Epäilty on 20-vuotias koulun entinen oppilas. Aseiden kanssa kouluun tullut mies aikoi tappaa oppilaita, koulun henkilökuntaa, rehtorin sekä itsensä, paikallisviranomaiset kertovat.
– En tiedä, mitä ajattelin, Moore sanoo nyt uutiskanava CBS:n haastattelussa.
Viranomaisten mukaan Mooren sankarityön ansiosta kukaan muu koulussa loukkaantunut ja epäilty pidätettiin. Rehtori sai tilanteessa luodin jalkaansa.
– Minä vain juoksin päästäkseni paikalle, mitä siellä olisikaan vastassa.
Moore kertoo, että 37 vuoden uransa aikana hän on käynyt läpi lukuisia harjoituksia sen suhteen, miten vastaavissa tilanteissa tulisi toimia.
– Kaikki se menee romukoppaan.
Valvontakameratallenne tapahtumasta näyttää, kuinka Moore juoksee epäiltyä kohti, taklaa hänet penkille ja pitää häntä kiinni kunnes toinen henkilökuntaan kuuluva auttaa potkaisemaan aseen pois.
– Olen iloinen, että siinä kävi niin. Uskon, että Jumalan käsi oli meidän kaikkien päällä, mutta en osaa selittää, miksi toimin niin.