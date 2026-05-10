Poliisin julkaisema video näyttää takaa-ajon Helsingissä. Katso video yltä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi hiljattain videon, jossa mopoilija yrittää ajaa poliisia karkuun.
– Viritetyt mopot, varma kevään merkki! Pasterstein kirjoittaa X:ssä.
Helsingin Konalassa poliisiauton kojelautakameraan tallentunut tapahtumasarja päättyy mopoilijan kannalta nolosti. Mopoilija ajaa videolla poliisia karkuun jalkakäytävää pitkin ja näyttää jo saavan hieman kaulaa.
Sitten poliisi kaartaa pihaan, jossa mopoilija yrittää polkea mopoaan uudestaan käyntiin. Poliisit juoksevat pojan luokse, joka loikkaa moponsa selästä vauhdilla.
Hyytynyt mopo ei ollut kuitenkaan ainoa ongelma.
– Etujarru ei toiminut, kilpi puuttui, pakoputki vaihdettu ynnä muuta. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajo-oikeudetta ajosta, Pasterstein kertoo.
– Vanhemmat, keskustelkaa nuorten kanssa liikenneturvallisuudesta, poliisijohtaja jatkaa.