Siinä missä viime vuosi oli Pajarille vielä pääosin totuttelua ja opiskelua, kuluvalla kaudella tulosta on tullut hienosti. Viittä palkintosijaa seurasi nyt uran avausvoitto Viron nopeilla sorateillä.

Kankkunen on päässyt seuraamaan läheltä ja tukemaan Pajarin MM-uraa, kun suomalaislahjakkuus ajaa nyt toista kauttaan Toyotan täysipäiväisenä kuskina.

Pajarin matka voittajaksi on sisältänyt Kankkusen mukaan "vähän itkua ja hampaiden kiristelyä". Tasaisuus ja huippuvauhti ovat kuitenkin löytyneet, ja sitä myötä voiton mahdollisuus kasvoi käytännössä viikko toisensa jälkeen.