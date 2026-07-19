Toyotan tallipomo Juha Kankkunen herkistyi Sami Pajarin varmistettua MM-ralliuransa avausvoiton Virossa.
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Kankkunen on päässyt seuraamaan läheltä ja tukemaan Pajarin MM-uraa, kun suomalaislahjakkuus ajaa nyt toista kauttaan Toyotan täysipäiväisenä kuskina.
Siinä missä viime vuosi oli Pajarille vielä pääosin totuttelua ja opiskelua, kuluvalla kaudella tulosta on tullut hienosti. Viittä palkintosijaa seurasi nyt uran avausvoitto Viron nopeilla sorateillä.
– Ei tuon puhtaammin pysty ajamaan, Juha Kankkunen kehui MTV Urheilun haastattelussa viitaten myös Pajarin 12 pohja-aikaan.