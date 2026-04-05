Sami Pajarilla kulkee – harvinainen suora haussa

Jos Pajari kasvattaisi palkintosijaputkensa kolmeen Kroatiassa, kyseessä ei olisi enää mikään jokapäiväinen juttu suomalaisessa rallissa. Esimerkiksi Kalle Rovanperä on pystynyt tähän MM-urallaan viidesti, kokenut Esapekka Lappi vain kerran (Hyundailla vuonna 2023).

– Nyt olemme taas asvaltilla, takaisin Kroatiassa, jossa emme ajaneet viime vuonna, koska se ei ollut kalenterissa. On hienoa olla taas täällä. On todella mukavaa, miten erilaisia ralleja kauden alkuun mahtuu, kun tullaan Keniasta taas täysin toisenlaiseen kilpailuun, Pajari sanoo.

– Tällä kertaa meille ei ollut mitään täysin uutta erityisesti testattavana, mutta auto on ollut erittäin hyvä asvaltilla ja on todella hienoa päästä taas ajamaan. Testissä olosuhteet olivat kuivat ja testitie oli nopea sekä jouhea, joten nautin ajamisesta todella paljon testeissä.

– Rallissa tilanne voi tietenkin olla hyvin erilainen. Kroatia on yleensä ollut mutainen ja haastava, paljon likaa tiellä ja oikaisuja, joten helppo ralli tästä ei tule. Mutta ainakin testeissä tuntuma oli todella hyvä.