Toyotan WRC-tallin suomalaiskuski Sami Pajari lähtee kovalla itseluottamuksella ensi viikon Kroatian MM-ralliin.
MAINOS
Alla on kaksi perättäistä palkintosijaa, kun Pajari ajoi kolmanneksi sekä helmikuun Ruotsin lumirallissa että Keniassa maaliskuussa. Kroatiassa ajetaan asvaltilla, mutta myös pikipinta on tuonut suomalaiskuskille hiljattain menestystä.
Pajari nimittäin ajoi kolmanneksi Japanissa viime kauden lopussa.
– Nyt olemme taas asvaltilla, takaisin Kroatiassa, jossa emme ajaneet viime vuonna, koska se ei ollut kalenterissa. On hienoa olla taas täällä. On todella mukavaa, miten erilaisia ralleja kauden alkuun mahtuu, kun tullaan Keniasta taas täysin toisenlaiseen kilpailuun, Pajari sanoo.
– Tuntuma on ollut viime aikoina todella hyvä tällä autolla asvaltilla. Otimme kauden lopussa Japanissa ensimmäisen palkintosijan, joten odotukset ovat korkealla. Auto tuntuu todella hyvältä.
Jos Pajari kasvattaisi palkintosijaputkensa kolmeen Kroatiassa, kyseessä ei olisi enää mikään jokapäiväinen juttu suomalaisessa rallissa. Esimerkiksi Kalle Rovanperä on pystynyt tähän MM-urallaan viidesti, kokenut Esapekka Lappi vain kerran (Hyundailla vuonna 2023).