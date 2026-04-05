Toyotan japanilaiskuljettaja Takamoto Katsuta saalisti vihdoin uransa avausvoiton MM-sarjassa.
Katsuta ehti ajaa MM-sarjan pääluokassa vuoden 2019 lopusta saakka, mutta vihdoin viime kuussa Kenian rallista tilille napsahti kauan himoittu voitto. Juhlat jäivät kuitenkin Katsutan osalta varsin lyhyeen, sillä mies matkusti Afrikasta kotimaahansa edustustehtäviin, josta matka jatkui Kroatian rallin testeihin.
Nykyisessä asuinmaassaan Monacossa Katsuta ehti kuitenkin piipahtaa hetkisen ennen kuin matka kävi jälleen tänä viikonloppuna kohti Kroatiaa, jossa ajetaan MM-pisteistä ensi viikolla.
– Se (voitto) on tietenkin yksi urani parhaista muistoista, mutta tuntuu kuin siitä olisi jo vuosi. Se tuntuu todella kaukaiselta. Olin Japanissa erilaisissa tapahtumissa, ja sekin oli todella hieno kokemus, mutta nyt olen täysin keskittynyt seuraavaan ralliin Kroatiassa. Tavallaan olen jo melkein unohtanut, mitä tapahtui, mutta olihan se yksi hienoista muistoista, Katsuta muistelee.
Katsutan uralle on mahtunut monta katkeraa epäonnistumista, kun ulosajoistaan tuttu japanilainen on joutunut taipumaan voittokamppailuissa lukuisia kertoja. Välillä tie on käynyt liian ahtaaksi ja toisinaan joku kilpakumppaneista on vetänyt pidemmän korren. Nyt himoittu voitto kuitenkin löytyy tililtä, joten paine helpottaa ainakin hetkellisesti.