Katsutan uralle on mahtunut monta katkeraa epäonnistumista, kun ulosajoistaan tuttu japanilainen on joutunut taipumaan voittokamppailuissa lukuisia kertoja. Välillä tie on käynyt liian ahtaaksi ja toisinaan joku kilpakumppaneista on vetänyt pidemmän korren. Nyt himoittu voitto kuitenkin löytyy tililtä, joten paine helpottaa ainakin hetkellisesti.

– En ole aiemmin ajatellut, että minulla olisi ollut mitään erityistä painetta, mutta nyt Kenian jälkeen olo on tavallaan kevyempi. Ehkä sitä painetta kuitenkin oli, mutta se tuntui minusta aika normaalilta, Katsuta miettii.

– En kokenut, että paine olisi vaikuttanut suoritukseen negatiivisesti, mutta nyt olo on selvästi rennompi ja keskittyminen seuraavaan kisaan on helpompaa. Pystyy ajattelemaan kokonaisuutta paremmin – koko viikonloppua ja koko kautta.

– Nyt pitää vain kohdistaa fokus seuraavaan haasteeseen, se on tavoitteeni. Kenia oli selvästi myös hyvä viikonloppu siinä mielessä, että ymmärsin, kuinka paljon painetta minulla ehkä oli aiemmin ja miten se on nyt helpottanut. Nyt fiilis on todella hyvä, ja toivon, että pystymme saavuttamaan jatkossakin hyviä tuloksia, Katsuta summaa.