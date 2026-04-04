Sami Kapanen pettyi Pelicans-kaksikon "todella typeriin jäähyihin".

KooKoo on vain yhden kiinnityksen päässä jääkiekon SM-liigan välieräpaikasta. Se johtaa Pelicansia puolivälierissä otteluvoitoin 3–1. Sarjan neljännen kohtaamisen kouvolalaiset veivät lauantaina Lahdessa nimiinsä tylysti 5–1.

– Me teemme tällä hetkellä paljon itsellemme hallaa mitään vastustajalta pois ottamatta. He pelaavat erittäin hyvin niin kuin tulokset ovat viime peleissä osoittaneet, Sami Kapanen sanoi.

Pelicansin päävalmentaja luetteli tulostaululla näkyneitä tilanteita, joissa jäi parannettavaa.

– Ensimmäinen maali, toinen maali, taitaa olla kolmaskin maali: me teemme kyllä turhan isoja, räikeitä virheitä, eikä tilannetunnisteet ole kohdillaan.

Kapanen jatkoi sanoen, että kolmannen erän alussa Pelicansiin iski turhautuminen.