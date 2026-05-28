Leijonien MM-puolivälieräesitys oli suhteellisen hallittu tyrmäys. Yksi asia on kuitenkin korjattava mitalipeleihin nopeasti, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä.

Suomi–Tshekki 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Kohtalonottelun lähtökohdat olivat täysin selvät: Leijonat oli merkittävä ennakkosuosikki. Siitä huolimatta Fribourgista eilen kisojen pääkaupunkiin saapuneen Tshekin antama vastine yllätti alussa nuhaisuudellaan. Suomi sai alusta asti rummuttaa pitkiä hyökkäyksiä, joihin johtaneet kiekon ylöstuonnit Tshekki päästi luvattoman helposti läpi.

Avauserän sykähdyttävin urheiluhetki -äänestyksen kahden kärkeen päätyivät Aleksander Barkovin mailaveivi ja Jesse Puljujärven härkämäinen esityö Sakari Mannisen 1–0-maaliin. Jo yhdeksän tehopistettä kerännyt Puljujärvi pelasi mielestäni tänään kokonaisuutena turnauksen parhaan pelinsä.

Leijonien ykkösketju Mikael Granlund–Aleksander Barkov–Konsta Helenius alkaa olla täydessä potentiaalissaan. Se pystyi myös kovassa paikassa olemaan kentän näyttävin ja vaarallisin. Suomen kolmannessa maalissa koko trio työsti osuutensa erittäin väkevästi.

Päätöserän alussa Leijonat passivoitui turhan kanssa, kun Tshekki sai jonkinmoista henkeä päälle. Takaa-ajon käynnistyminen oli peruja toisen erän tapahtumista.

Suomi toilaili jo alkusarjassa pariin otteeseen kurittomuuden kanssa niissä hetkissä, kun ottelussa tuoksui ratkaisun maku. Samaa virettä oli ilmassa tänäänkin.

Puljujärven ja Olli Määtän peräkkäiset – täysin turhat ja ansaitut – rangaistukset antoivat Tshekille kavennuksen ja momentumin ilmaiseksi toisessa erässä. Se, ovatko tämänkaltaiset jäähyt merkki hetkellisestä latauksen puutteesta vai jonkinlaisesta ylilatingista, on sivuseikka.