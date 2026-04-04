Tappara päihitti HPK:n dramaattisten vaiheiden jälkeen jatkoerässä. HPK oli kirinyt tasoihin varsinaisen peliajan lopussa kahdella osumalla ilman maalivahtia.

Hämeenlinnan Pallokerho venytti mahtikirillä jääkiekon SM-liigan neljännen puolivälieräottelun Tapparaa vastaan jatkoerään. Tamperelaisvieraat johtivat kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä vielä 3–1, mutta aikalisän aiemmin ottanut HPK hyökkäsi ilman maalivahtia.

Ensin ilman veskaria osui Sami Päivärinta ajassa 57.02.

1:17 HPK rymisteli ilman maalivahtia ensin 2–3:een.

Minuutti ja neljä sekuntia myöhemmin Olli Korhonen iski matsin tasoihin 3–3:een.

1:22 HPK taisteli tasoihin – näin syntyi toinen maali ilman maalivahtia.