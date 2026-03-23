Ukraina iski reilun 150 kilometrin päähän Helsingistä.
Ukraina on tehnyt drooni-iskun Koiviston satamaan Venäjällä, kertoo Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko Telegramissa.
Iskusta uutisoivat muun muassa Reuters ja Aftonbladet.
Satama sijaitsee aivan Suomen rajan tuntumassa, reilun 150 kilometrin päässä Helsingistä sekä Pietarista.
Isku sytytti sataman polttoainesäiliön tuleen. Loukkaantumisista ei ole raportoitu. Drozdenkon mukaan Venäjä tuhosi noin 50 droonia iskussa.
Koiviston satama on merkittävä satama Venäjälle. Satamasta pystytään viemään jopa yli miljoona barrelia raakaöljyä päivässä. Yksi barreli on noin 160 litraa.
Reutersin lähteiden mukaan satamasta vietiin viime vuonna 16,8 miljoonaa tonnia dieseliä.
Ukraina iski Koiviston satamaan myös viime syyskuussa.