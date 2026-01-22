Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Sampo kertoo vuokranneensa sviitin jo toiselle henkilölle.
– Sinä teit mitä? Dahlia kauhistuu.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo saa sokkiuutisen
Toisaalla Ismo päättää sabotoida kaupan pitäjänä aloittanutta Iisaa.
– Noniin, mitenkä suu nyt pannaan? hän kihisee.
Karilla on Gunnarille uutisia ja Henrik varjostaa Mariannaa. Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!