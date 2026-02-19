Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Joanna tekee tunnustuksen. Iisa puolestaan innostuu Ismosta lisää, kun tämä välttelee häntä.
– Sinä taidat olla ihastunut, Jutta ehdottaa.
Toisaalla poliisit löytävät tärkeän johtolangat.
– Ei helvetti! Aaro on ollut siellä puistossa samaan aikaan, kun Luukko murhattiin!
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!