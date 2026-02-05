Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla Iisa järjestää kaupalla työhaastattelun.

– Mikä teistä on hyvän kauppatyöntekijän tärkein ominaisuus? hän kysyy.

Salla ja Sampo ajautuvat puolestaan sanaharkkaan Amandassa. Toisaalla Noel tulistuu Jirille.

– Minulla on tarpeeksi raskasta ilman tota sinun kitinääsi, hän sanoo.

Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät