Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Dahlian kanssa asuminen alkaa käymään Sallan hermoille.
Ismo vakoilee Iisaa ja kauppaa. Iisa saa tarpeekseen Ismosta ja soittaa tuimana puhelun.
Synkistynyt Daniela romahtaa ja sureva Noel syyllistää häntä.
Salla ja Dahlia yllättyvät, kun Kari ja Gunnar ilmoittavat osallistuvansa sittenkin tv-sarjan kuvauksiin.
Iisa paljastaa Jutalle ehtineensä ihastua Ismoon, mutta ihastus on Ismon käytöksen myötä historiaa. Toisaalla Ismo tekee tunnustuksen Kallelle.
Alex tarjoutuu surulliselle Danielalle juttuseuraksi.
Dahlia ja Salla järkyttyvät kuullessaan Sampon uutiset.
Jiri hämmästyy Magnuksen toiveesta.
Henrik huomaa, että jokin vaivaa Mariannaa. Hän lähtee seuraamaan naista.