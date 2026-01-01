Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Henrik vihjaa Sampolle suunnitelmistaan.
– Se on vielä salaisuus, hän pohjustaa.
Toisaalla Gunnar ja Kari mokaavat koekuvauksensa.
– Minä häpeän kaikki niitä katsojia, jotka katsovat tällaisia roskaohjelmia, Dahlia tulistuu.
Kristian ja Joanna puolestaan yllätetään sängystä.
– Kuka helvetti sä olet? Kristian kysyy hahmolta.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!