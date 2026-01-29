Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Dahlia tekee paljastuksen Jirille.
– Minä myin kartanon jo aikoja sitten, Dahlia sanoo.
Toisaalla Kari ja Gunnar saavat tietää sarjansa nimen.
– Mitä helvettiä? Kari tiuskaisee.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!