Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Iisa ja Ismo saavat tietää, että Aaro myy kauppaa.
– Voisiko tämä laittaa sinun suunnitelmasi uusiksi? Iisa kysyy.
Sampo puolestaan ilmoittaa majatalon remontista Sallalle.
– Ei kalliita hankkeita voi aloittaa ilman muiden osakkaiden lupaa, tämä hermostuu.