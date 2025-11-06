Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Magnus tuo Väyrysen vierailulle Sievisille.
– Oletko koskaan tehnyt hirvipaistia? Lasse kysyy heti.
Kalle kertoo toisaalla, ettei ole jutellut Anniinan kanssa tämän lähdettyä reissuun.
– Mihin reissuun? Jiri hämmentyy.
Tuohtunut Kari puolestaan tirvaisee Sampoa nyrkillä naamaan.