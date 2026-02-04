Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Jiri tunnustaa isälleen nähneensä Noelin epäluotettavan puolen. Jiri saa yllättävältä taholta tukea.
Joannan suhteen pettynyt Kristian piristyy, kun saa uuden mallikeikan.
Helsinkiin saapuva Jenna on vahingossa ajaa Jirin päälle.
Daniela paljastaa Noelille, ettei halua yrittää enää lasta. Noel tukeutuu Joannaan.
Kalle vakoilee salaa Tatua ja Sampoa. Salla saa hänet kiinni Sampon oven edestä.
Ismo saapuu Iisan kaupalle hakemaan työpaikkaa.
Laila pyytää Vertti jättäisi tulematta Ollin tupareihin. Matias puolestaan jättää juhlat väliin Magnuksen ja Väyrysen takia.
Salla riemastuu, sillä Kari on järjestänyt heille hulppean treffi-illan.
Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä.
Välskeeseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.