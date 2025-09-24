Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Magnus tunnustaa Dahlialle, että on ihastunut Matiakseen. Dahlia päättää hankkia Magnukselle tasokkaamman vaihtoehdon.
Eva puolestaan päättää hankkia itselleen asianajajan. Hän pettyy, kun Aaro on ehtinyt ensin Noelin luokse.
Joanna kertoo Lindalle uskovansa Akin myyneen huumeita Kikalle.
Linda yrittää unohtaa epäilykset Akista, mutta tyrmistyy myöhemmin.
Dahlia ja Gunnar sortuvat suutelemaan toisiaan.
Magnus häkeltyy, kun hän tapaa komean pojan, Paavon.
Huumeisiin retkahtanut Henrik haahuilee Helsingin kaduilla. Kerttu päätyy kertomaan Kristianille kaiken Henrikistä.
Linda avautuu isälleen sekä Mariannalle Akista.
Kari päättää olla alistumatta Sampon uhkailuun, joten Sampo lähettää Sallalle sähköpostia.