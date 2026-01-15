Salkkareissa Alissa ja Magnus kohtaavat ensimmäistä kertaa.
Salatut elämät -sarjassa Jiri ja Alissa kohtasivat toisensa. Torstaina nähtävässä jaksossa kaksikko hämmentyy kohtaamisestaan.
Jiri vakuuttelee Lasselle, ettei ole kiinnostunut Alissasta. Alissa päättää lähteä käymään Jirin luona. Hän hämmästyy, kun Magnus avaa oven.
Magnus kertoo kuulleensa Alissasta.
– Toivottavasti pelkkää hyvää, tämä vastaa.
– Niin no, yriti lahjoa mutsia lähtemään, kun hän odotti minua, Magnus vastaa.
Miten Alissa reagoi? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!