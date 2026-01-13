Salkkareissa Jiri muistelee menneitä.

Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä jaksossa Magnus ja Jiri keskustelevat saunassa.

Jiri ilmoittaa, ettei halua "laastarisuhdetta".

– Ehkä tauko naisista tekisi sinulle ihan hyvää. Miettii, millaisen kumppanin haluat. Mutsi, Eva, Anniina, kaikki olivat aika erilaisia, Magnus sanoo.

– Puhumattakaan kaikista niistä edellisistä, hän sanoo.

Muistatko vielä, kenen kaikkien kanssa hän on seurustellut? Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.