Salkkareissa Jiri muistelee menneitä.
Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä jaksossa Magnus ja Jiri keskustelevat saunassa.
Jiri ilmoittaa, ettei halua "laastarisuhdetta".
– Ehkä tauko naisista tekisi sinulle ihan hyvää. Miettii, millaisen kumppanin haluat. Mutsi, Eva, Anniina, kaikki olivat aika erilaisia, Magnus sanoo.
– Puhumattakaan kaikista niistä edellisistä, hän sanoo.
Muistatko vielä, kenen kaikkien kanssa hän on seurustellut? Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!