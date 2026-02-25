Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Dahlia kertoo Tatulle, että Aaro yritti myrkyttää hänet. Tatu haluaa kuulla muitakin Aaron uhreja.
Iisa ja Ismo suutelevat vihdoin.
Äitinsä vieroitushoitoon saattanut Kerttu saa lohtua Henrikistä.
Matias ja Magnus menevät hämilleen törmätessään toisiinsa. Matias paljastaa Lailalle, että on ihastunut Magnukseen.
Kalle huolestuu Kristianin rajusta treenaamisesta. Kristian myös kieltäytyy syömästä ennen mallikeikkaansa.
Työpäivän päättyessä koditon Olli jää Jutan työhuoneeseen verukkeen varjolla.
Noel ei voi olla ajattelematta Joannaa.