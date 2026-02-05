Salkkareissa Moose-kahvilassa juhlitaan uutta omistajaa.
Salatut elämät -sarjan torstaina nähtävässä jaksossa Aki, Alissa, Henrik, Linda ja Kristian juhlistavat Akin kahvilakauppoja. Kristian kyselee Akilta, mitä suunnitelmia hänellä on Moosen suhteen.
– Aamulla en vielä tiennyt, että tänään omistan kahvilan. Pahoittelut, etten ole miettinyt mitään vielä isompaa bisnestrategiaa, hän vastaa.
– Asiakaskuntaa vois vähän laajentaa, Alissa sanoo.
Miten juhlinta jatkuu? Kenet kutsutaan paikalle? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!