Salkkareissa Moose-kahvilassa juhlitaan uutta omistajaa.

Salatut elämät -sarjan torstaina nähtävässä jaksossa Aki, Alissa, Henrik, Linda ja Kristian juhlistavat Akin kahvilakauppoja. Kristian kyselee Akilta, mitä suunnitelmia hänellä on Moosen suhteen.

– Aamulla en vielä tiennyt, että tänään omistan kahvilan. Pahoittelut, etten ole miettinyt mitään vielä isompaa bisnestrategiaa, hän vastaa.

– Asiakaskuntaa vois vähän laajentaa, Alissa sanoo.

Miten juhlinta jatkuu? Kenet kutsutaan paikalle? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.