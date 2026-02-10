Salatut elämät -sarjassa Lasse ohjeistaa Jiriä.
Salatut elämät -sarjassa Alissan ystävä Jenna päätti muuttaa Helsinkiin kaverinsa kämppikseksi. Matkalla hän oli vahingossa ajaa Jirin päälle.
Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Alissa kertoo Lasselle, että Jenna muuttaa hänen alivuokralaisekseen.
Myöhemmin Jiri kertoo Lasselle äksystä naisesta, joka oli ajaa hänen ylitseen. Lasse puolestaan kertoo Alissan saaneen uuden kämppiksen.
Jiri innostuu oitis asiasta.
– Äläkä sekaannu sun exän kavereihin, varsinkin kun lämmittelet kyseistä exää, Lasse neuvoo.
