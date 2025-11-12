Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Aki hämmästyy, kun löytää Henrikin kotoa. Hän vakuuttaa, etteivät poliisit ole enää heidän perässään.
Eva kuulee Anniinan kohtalosta. Jiri syyttää heitä molempia tapahtuneesta.
Jiri ja Magnus muuttavat takaisin kotiinsa. Magnus vakuuttaa isälleen, että he selviävät kaikesta yhdessä.
Joanna pyytää päästä mukaan Kikan bisneksiin. Joanna valmistautuu kohtaamiseen vartijan kanssa ja kiinnittää mikrofonin.
Eva todistaa olevansa hyvä äiti ja syyttää Aaroa, että menetti hermonsa edellisessä istunnossa. Hän vetoaa miehen aiheuttamiin kärsimyksiin, koska joutui synnyttämään tämän vankina.
Kristian on ahdistunut, kun Aaron asianajaja kuulustelee häntä suhteestaan Evan kanssa.
Kalle ja Joonatan yrittävät molemmat hukuttaa sydänsurunsa kuntosalitreenin avulla. Kalle juo Joonatanin tarjoamaa olutta.
Kalle menee omilla avaimillaan suljettuun kauppaan hakemaan olutta ja jää sinne juomaan. Hän sytyttää kynttilän muistoksi Tatu-rakkaudelleen ja sammuu lattialle.