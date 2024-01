Suosikkihahmo Ulla Taalasmaa poistuu Salkkareista – rakastettu näyttelijä Maija-Liisa Peuhu: "Nyt on toisten vuoro vetää"

Salatut elämät -sarjassa koittaa jäähyväisten aika, kun näyttelijä Maija-Liisa Peuhu , 81, ja hänen roolihahmonsa Ulla Taalasmaa jättävät Pihlajakadun taakseen. Ulla Taalasmaa on yksi Salkkareiden alkuperäisistä hahmoista, ja on myös sarjassa pisimpään mukana ollut naishahmo. Hänet nähtiin ensikertaa ruudussa Salkkareiden ihka ensimmäisessä kohtauksessa vuonna 1999, ja hahmo sekä näyttelijänsä ovat sittemmin raivanneet tiensä suomalaisten sydämiin.

Nyt on kuitenkin tullut aika astua sivuun suosikkisarjasta.

– Olen ollut Salkkareissa niin pitkään, ja nyt on toisten vuoro vetää, Peuhu tuumaa MTV Uutisille puhelimitse.

– Kun ajattelee tätä ikää ja sitä, miten se nyt sujuu. Tämä koko elämä on niin ihmeellistä, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Siksi ajattelen, että jotain muutakin voisi ehkä vielä tehdä. Oli se sitten missä ja mitä tahansa, hän pohtii.

Salatut elämät on antanut Peuhulle paljon hyvää. Hän on saanut sarjan kautta muun muassa paljon ystäviä, ja rooli suosikkisarjassa on tuonut hänelle myös runsaasti faneja.