Käärijä julkaisi perjantaina 24. huhtikuuta Ja Eller Nej -yhteiskappaleen Basshunterin kanssa.

Käärijä on julkaissut yhteiskappaleen Ja Eller Nej ruotsalaisen Basshunterin kanssa. Hänet tunnetaan 2000-luvun alun hiteistään, kuten Boten Anna ja Now You’re Gone.

– Ihan mahtavaa päästä julkaisemaan biisi lapsuuden sankarini Basshunterin kanssa. Meillä on ollut jo useamman vuoden ajan puheissa, että pitäisi tuoda Suomi ja Ruotsi yhteen. Tässä nyt sitten ollaan. Näen tässä biisissä isosti potentiaalia vapun rientoihin ja kesäbängeriksi, Käärijä sanoo.

Fanit hehkuttvat uutta kappaletta ja moni on laittanut merkille sen sydäntäsärkevät sanoitukset. Kappale kertoo erosta.

– Tämä on kaikki, mitä olen koskaan halunnut ja enemmän tästä unelmayhteistyöstä! Onnittelut kesän kappaleesta, eräs kirjoittaa.

– Siis huh huh, mikä bängeri! Törkeen kova! Mistä ihmeestä nämä mahtavat lyriikat vedetään, en kestä. Kunnon kesätarina, kelpaa kuunnella, toinen komppaa.

– Kesän hittibängeri! Loistavasti tuotettu, kiehtova ja hauska! Vaikka tämä on myös sydäntäsärkevä kappale, Käärijä tuo siihen leikkisän ja lumoavan energian. Sanoitukset iskevät kovaa! Loistava yhteistyö! kolmas kirjoittaa englanniksi.