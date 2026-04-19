Meksiko, Espanja ja Brasilia kehottavat kunnioittavaan vuoropuheluun Kuuban kanssa.
Maat eivät maininneet lausunnossaan Yhdysvaltoja, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on painostanut Kuubaa kuukausia.
Kolme maata ilmaisi yhteisessä lausunnossaan huolensa Kuuban tilanteesta. Niiden mukaan vuoropuhelun tarkoituksena olisi löytää pysyvä ratkaisu nykyiseen tilanteeseen ja varmistaa, että Kuuban kansa päättää vapaasti omasta tulevaisuudestaan.
Yhdysvallat on tammikuusta saakka painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan.