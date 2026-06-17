Saimaannorppakannan alkuvuosi on ollut vaikea.
Saimaannorppakannan vaikea alkuvuosi sai jälleen synkän käänteen, kun Metsähalllitus sai maanantaina tiedon rysään hukkuneesta saimaannorpasta.
Kyseessä oli tänä vuonna syntynyt pienikokoinen naaras.
Norppa löytyi hukkuneena laillisesta, estokalterilla varustetusta rysästä, mistä huolimatta se oli päässyt kalapesään ja hukkunut sinne.
Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella 5–7 metrin syvyydessä.
Ruho toimitetaan Ruokavirastoon ruumiinavaukseen.
Huolestuttava tilanne jatkuu
Saimaannorppia on tänä vuonna kuollut pyydyksiin nyt seitsemän.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Metsähallitukselle on ilmoitettu keskimäärin kuusi pyydyskuolemaa koko vuoden aikana, joten tahti on poikkeuksellisen synkkä.
– Pyydyskuolleisuuden ohella saimaannorpan tilannetta heikentävät poikkeuksellisen huonot pesimäolosuhteet, sanoo Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila tiedotteessa.