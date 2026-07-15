Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia.
WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa.
Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajankalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia.
Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle.