Tämän kesän norppakuolemista kolmannes on aiheutunut katiskoista ja merroista, joiden nielut ovat olleet liian väljiä.

Saimaannorppien kuolleisuus kalastuspyydyksiin on kasvanut tänä kesänä selvästi pitkän ajan keskiarvoa suuremmaksi.

Kuolemista noin kolmannes on aiheutunut katiskojen tai rapumertojen liian löysistä nieluista. Saimaannorpan suojelemiseksi katiskan nielu ei saa venyä yli 15 senttimetrin levyiseksi.

– Se ei saa venyä edes käsillä venytettäessä, jotta kuutti ei pääse kalan perässä pyydykseen, Metsähallituksen kalastuksenvalvoja Otso Laakso sanoo.

Liian väljän nielun voi korjata esimerkiksi nippusiteillä. Omistajatiedoiltaan puutteelliset pyydykset otetaan puolestaan talteen. Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakosken mukaan omistajatietojen puuttuminen herättää epäilyksiä.

– Jollain tavalla se on aina tahallista, jos pyydyksessä ei ole omistajan tietoja. Silloin voi pohtia, onko tiedot poistettu tai jätetty tarkoituksella merkitsemättä, Alakoski sanoo.

Pahimmillaan löydetään vain noin kolmannes

Metsähallituksen mukaan nykyiset kuolintilastot voivat kuitenkin antaa vain osittaisen kuvan tilanteesta. Pahimmillaan löydetään vain noin kolmannes pyydyksiin menehtyneistä norpista.

Poikkeuksellisen suuresta pyydyskuolleisuudesta huolimatta valvonnassa on havaittu odotettua vähemmän rikkeitä.

– Siihen nähden on yllättävää, kuinka paljon kuutteja on tähän mennessä jäänyt katiskoihin ja mertoihin, kalastuksenvalvoja Teppo Loikkanen sanoo.

Verkkokalastus Saimaalla on kielletty huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi.

Jatkossa Saimaan kalastusrajoitukset sidotaan norppakannan kasvuun. Jos kannan keskimääräinen kasvu jää alle neljän prosentin, verkkokalastuskieltoa jatketaan seuraavina vuosina 15. heinäkuuta saakka.