Trumpin öljysaarto pistää Kuuban koville.
Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa.
Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta.
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Ulkoministeriön mukaan Kuuba on vakavassa talouskriisissä, joka aiheuttaa päivittäisiä sähkökatkoja ja pulaa perushyödykkeistä, kuten ruoasta, lääkkeistä ja polttoaineesta.
Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuodesta 1959 saakka.
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