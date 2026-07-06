Miesten mahdollisuus astua asepalvelukseen pitkin hiuksin herätti keskustelua uudessa saapumiserässä Helsingin Santahaminassa.
Maanantaina palveluksensa aloitti yli 12 000 uutta alokasta. Varusmiespalvelukseen on nyt tervetullut mies myös pitkillä hiuksilla. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana.
MTV Uutiset kävi Helsingin Santahaminassa kyselemässä tunnelmia uudistuksen jäljiltä.
Valtaosalla miehistä hiukset olivat lyhyttä mallia, isolla osalla todennäköisesti entuudestaan. Nuorukaisten joukosta kuitenkin löytyi myös pitkähiuksinen.
Williams Odia kertoo, että lupa pitkiin hiuksiin oli hänelle iso asia. Hänellä on leuan alapuolelle yltävät hiukset, jotka hän on letittänyt pään myötäisesti.
– Katsotaan jos pidän ne loppuajan, kun olen täällä. Saatan ehkä leikata pois, hän kertoo.
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Pitkä tukka ei ollut Williams Odialle kynnyskysymys, mutta hän jätti tyytyväisenä letitetyt hiuksensa ajamatta.