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Pitkätukkana asepalvelukseen: Williams pääsi nyt armeijaan lettiensä kanssa

8:39 Katso, mitä Williams Odia odottaa armeijalta ja mitä hän on luvannut isälleen siellä tekevänsä.

Julkaistu 06.07.2026 18:16

Raija Kantomaa

Miesten mahdollisuus astua asepalvelukseen pitkin hiuksin herätti keskustelua uudessa saapumiserässä Helsingin Santahaminassa. Maanantaina palveluksensa aloitti yli 12 000 uutta alokasta. Varusmiespalvelukseen on nyt tervetullut mies myös pitkillä hiuksilla. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. MTV Uutiset kävi Helsingin Santahaminassa kyselemässä tunnelmia uudistuksen jäljiltä. Valtaosalla miehistä hiukset olivat lyhyttä mallia, isolla osalla todennäköisesti entuudestaan. Nuorukaisten joukosta kuitenkin löytyi myös pitkähiuksinen. Williams Odia kertoo, että lupa pitkiin hiuksiin oli hänelle iso asia. Hänellä on leuan alapuolelle yltävät hiukset, jotka hän on letittänyt pään myötäisesti. – Katsotaan jos pidän ne loppuajan, kun olen täällä. Saatan ehkä leikata pois, hän kertoo. Lue myös: Liehuvatko rokkitukat varuskunnissa jo heinäkuussa? "Samat säännöt kaikille" Pitkä tukka ei ollut Williams Odialle kynnyskysymys, mutta hän jätti tyytyväisenä letitetyt hiuksensa ajamatta.

Kaveri jätti armeijan välistä hiusten takia

Odia kertoo, että hän ei halunnut leikata hiuksiaan, mutta kyseessä ei ollut kynnyskysymys asepalvelukselle. Tarvittaessa tukka olisi lähtenyt, jos armeijaan ei muuten pääsisi.

– En kyllä jättäisi väliin, hän totesi.

Hän tietää, että joillekin hiukset ovat isompi asia.

– Mulla on yksi frendi, joka meni sitten sivariksi, koska se ei halunnut leikata sen hiuksia, hän kertoo.

Eversti, Kaartin jääkärirykmentin komentaja Ari Lehmuslehti kertoo MTV Uutisille, että pitkähiuksisia miehiä ei uudesta pitkän letin mahdollistavasta ohjeistuksesta huolimatta ole juuri näkynyt. Hän toivoo, että uudesta ohjeistuksesta saadaan nyt kokemuksia ja kertoo siitä kerättävän myös palautetta.

Odia odottaa varusmiespalvelusta kovasti. Hän toivoo hauskoja kokemuksia, uusia tuttavuuksia ja uuden oppimista. Armeijan hän odottaa tuovan ryhtiä, vastuullisuutta, miehekkyyttä ja aikuistumista.

– Iskä kävi Nigeriassa armeijan, niin kyllä mä käyn sitten täällä. Tulen takaisin miehenä, hän toteaa.

1:48 27.3.2026: Varusmiehet toivovat, että pitkät hiukset sallitaan myös miehille.

Raija Kantomaa MTV Uutiset Raija Kantomaa työskentelee MTV Uutisissa kotimaan uutistoimittajana. Kantomaa seuraa erityisesti kulttuuria, maahanmuuttoa ja etsii jatkuvasti kiinnostavia aiheita Asian ytimessä.doc -dokumentteihin. Laita uutisvinkit osoitteeseen raija.kantomaa@mtv.fi

Miehillä saa olla armeijassa nyt pitkät hiukset | MTV Uutiset