Microsoftilla on edessä jätti-irtisanomiset.
Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4 800 työpaikkaa. Se vastaa noin kahta prosenttia yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta.
Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3 200 pelialan työpaikan katoaminen.
Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä neljä pelistudiota, minkä lisäksi viidennen kohtaloa arvioidaan.
Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1 600 työntekijää irtisanotaan oitis ja loput ensi vuoden aikana.