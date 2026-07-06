Suomi kehittää uutta puolustuksen rahoitusmekanismia kolmen muun maan kanssa.

Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman.



Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja.



Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla.