Huoli julkisen keskustelun jakautumisesta on turha, koska julkisen keskustelun ei tulekaan olla yksiäänistä, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen.

Antropologi Annastiina Kallius pohtii Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan, onko Suomessa nousemassa rinnakkaisten julkisten keskustelujen maailmoja.

Kallius kertoo kyselleensä ihmisiltä ympärillään, kuuntelevatko nämä nousevia oikeistolaisia podcast-ohjelmia.

Vastaukset olivat pääosin kielteisiä.

Antropologin mukaan monet ihmiset hänen ympärillään olivat kuitenkin huolissaan "jakautuvasta mediakentästä", ja kertoivat podcastien kuuntelun alkavan oksettaa tai aiheuttavan päänsärkyä.

Huoli julkisen keskustelun jakautumista on turha, sillä julkisen keskustelun ei pidäkään olla yksiäänistä. Tavoiteltavaa ei myöskään ole, että julkinen keskustelu olisi tarkoin rajattujen toimijoiden hallinnassa.

Esimerkiksi HS:n periaatelinjan mukaan yhteiskunnan tasapainoinen kehitys on "mahdollinen vain silloin, kun kaikkia kansalaisia palvelevan, monipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on taattu".

Se, että "oikeistolaiset" podcastit keräävät kuulijoita aiempaa enemmän, kertoo markkinatalouden periaattein toimivassa yhteiskunnassa siitä, että sisällöille on kysyntää.

Perinteisen median reaktio podcastien nousuun voi vastakkainasettelun sijaan hyvin olla se, että podcastit kirittävät perinteistä mediaa tekemään parempia sisältöjä, eli sisältöjä, joita yleisö haluaa kuluttaa, ja jotka samalla noudattavat journalismin periaatteita ja mediatalojen omia periaatelinjauksia.